LOUIS CHEDID – OPERA DE VICHY Vichy vendredi 17 octobre 2025.
LOUIS CHEDID Début : 2025-10-17 à 20:00. Tarif : – euros.
VICHY CULTURE, DÉCIBELS PRODUCTIONS & L’AMOURADE PRÉSENTENT : LOUIS CHEDIDAprès une parenthèse enchantée aux côtés d’Yvan Cassar lors d’une tournée piano -voix encensée par le public et la critique, Louis Chedid se prépare à sortir un nouvel album à l’automne 2024, avant de repartir en tournée avec une nouvelle formation musicale.
OPERA DE VICHY 1 RUE DU CASINO 03200 Vichy 03