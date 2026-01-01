LOUIS CHEDID

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:20:00

Date(s) :

2026-01-23

Après une parenthèse enchantée aux côtés d’Yvan Cassar lors d’une tournée piano-voix, encensée par le public et la critique, Louis Chedid revient avec un nouvel album en 2024, et repart en tournée avec une nouvelle formation musicale.

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 77 70 lemail@ville-soissons.fr

English :

After an enchanting interlude with Yvan Cassar on a piano-vocals tour, acclaimed by audiences and critics alike, Louis Chedid is back with a new album in 2024, touring with a new musical line-up.

L’événement LOUIS CHEDID Soissons a été mis à jour le 2026-01-14 par CA GrandSoissons