Louis Chedid place Aletti Vichy

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 21:20:00

2025-10-17

Auteur-compositeur-interprète incontournable, Louis Chedid illumine la scène musicale française depuis près de cinq décennies avec ses textes à la fois poétiques et engagés, sa voix chaleureuse et son humanisme sincère.

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Louis Chedid has been lighting up the French music scene for nearly five decades with his poetic, committed lyrics, warm voice and sincere humanism.

German :

Der unumgängliche Sänger und Komponist Louis Chedid erleuchtet die französische Musikszene seit fast fünf Jahrzehnten mit seinen poetischen und zugleich engagierten Texten, seiner warmen Stimme und seinem aufrichtigen Humanismus.

Italiano :

Louis Chedid ha illuminato la scena musicale francese per quasi cinque decenni con i suoi testi poetici e impegnati, la sua voce calda e il suo sincero umanesimo.

Espanol :

Louis Chedid lleva casi cinco décadas iluminando la escena musical francesa con sus letras poéticas y comprometidas, su cálida voz y su sincero humanismo.

