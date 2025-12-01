Louis de Lombardon un peintre marseillais méconnu (1890 1944) Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement

Louis de Lombardon un peintre marseillais méconnu (1890 1944)

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 15h. Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Conférence et projection par Chantal Guyot-de Lombardon Louis de Lombardon (1890-1944), un peintre marseillais méconnu

Le musée e programme une série de conférences et rencontres pour vivre les œuvres autrement. Ces évènements dédiés à l’échange, à la transmission, au partage sont des moments riches, sensibles et conviviaux pour écouter les témoignages, se laisser porter par la création et inspirer par les œuvres.





Lointaine parente de Louis de Lombardon (1890-1944), Chantal Guyot de Lombardon vient de faire paraître un ouvrage consacré à ce peintre marseillais méconnu au destin tragique. Ses toiles sont aujourd’hui, pour la plupart, dispersées dans des collections privées. Pourtant, celles qu’on connaît de lui, comme la scène typique du déchargement des oranges sur le Vieux Port de Marseille qui illustre la couverture de l’ouvrage, montrent qu’il était un dessinateur et un coloriste de grand talent, profondément attaché à sa ville natale et à la Provence. Il fut aussi décorateur, graveur et architecte, en collaboration avec Gaston Castel. À l’occasion de cette conférence, Chantal Guyot de Lombardon reviendra sur la trajectoire passionnante de ce grand oublié de l’histoire de l’art.







Conférence incluse dans le droit d’entrée aux expositions au tarif plein. .

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Lecture and projection by Chantal Guyot-de Lombardon Louis de Lombardon (1890-1944), a little-known painter from Marseille

