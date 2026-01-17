LOUIS JADOT Soirée Spéciale pour la 166ème Vente des Vins des Hospices de Beaune Maison Louis Jadot Beaune
LOUIS JADOT Soirée Spéciale pour la 166ème Vente des Vins des Hospices de Beaune Maison Louis Jadot Beaune samedi 14 novembre 2026.
LOUIS JADOT Soirée Spéciale pour la 166ème Vente des Vins des Hospices de Beaune
Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny Beaune Côte-d’Or
Tarif : 250 – 250 – 250 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 18:00:00
fin : 2026-11-14 23:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Venez découvrir la cuverie et les caves d’élevage et profiter d’une dégustation spéciale à l’occasion de la Vente des Hospices de Beaune.
Après la visite, profitez d’une dégustation de 10 vins.
La dégustation sera suivie d’un dîner. La Maison Louis Jadot ouvrira les portes du Couvent des Jacobins à l’occasion d’un dîner accompagné de millésimes matures.
Le tarif inclut la visite, la dégustation et le dîner. .
Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 31 98 visit@louisjadot.com
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English : LOUIS JADOT Soirée Spéciale pour la 166ème Vente des Vins des Hospices de Beaune
L’événement LOUIS JADOT Soirée Spéciale pour la 166ème Vente des Vins des Hospices de Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-03-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)