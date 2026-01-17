LOUIS JADOT Visite et dégustation pour célébrer la Vente des vins des Hospices de Beaune 2026 Maison Louis Jadot Beaune

LOUIS JADOT Visite et dégustation pour célébrer la Vente des vins des Hospices de Beaune 2026

Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny Beaune Côte-d’Or

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 11:00:00

fin : 2026-11-15 13:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Venez découvrir la cuverie et les caves d’élevage et profiter d’une dégustation spéciale à l’occasion de la Vente des Hospices de Beaune.

Après une visite de nos chais, 3 thèmes seront abordés lors de cette dégustation de 10 vins le millésime en cours d’élevage, une cuvée des Hospices de Beaune et quelques classiques . .

Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 31 98 visit@louisjadot.com

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English : LOUIS JADOT Visite et dégustation pour célébrer la Vente des vins des Hospices de Beaune 2026

L’événement LOUIS JADOT Visite et dégustation pour célébrer la Vente des vins des Hospices de Beaune 2026 Beaune a été mis à jour le 2026-03-10 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne