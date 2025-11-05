Louis La Flemme • 20h02 • Outcyle SUPERSONIC Paris

Louis La Flemme • 20h02 • Outcyle SUPERSONIC Paris mercredi 5 novembre 2025.

LOUIS LA FLEMME (22h00)

(Indie rock – At(h)ome – Paris, FR)

Batteur survolté de Pogo Car Crash Control, groupe emblématique de la nouvelle scène française

punk-hardcore-metal-grungy, Louis Péchinot alias Louis La Flemme sort son premier album, Rouge artériel. Celui-ci a été réalisé avec son acolyte depuis le début, Théo Chapira.

Pas de metal ici, mais une collection de dix titres indie-pop fraîche en français, infusée aux influences punk des nineties comme à la (bonne) variété française des années 80, Daho en tête, en passant par l'electro-dark-pop de Billie Eilish ou le rock racé de Lescop

Les 2 influences : Pogo Car Crash Control & Diiv

https://open.spotify.com/…/artist/6BiGrnotVsXgC9NiadCMVW

http://youtube.com/@LouisLaFlemme

20h02 (21h00)

(Pop rock – TXME – Belfort, FR)

20:02, c’est l’histoire d’Axel et Eliot, deux frères qui font bouger la scène pop rock avec une touche moderne et authentique. Portés par des textes sincères et des sonorités nostalgiques, ils mêlent énergie brute et émotions profondes. Révélés sur les réseaux sociaux (+500k abonnés), ils cumulent des millions de vues et streams, bâtissant une communauté fidèle. Avec leur complicité fraternelle et leur créativité sans limites, 20:02 incarne une nouvelle vague d’artistes qui bousculent les codes.

Les 3 influences : mgk, twenty one pilots, green day

https://soundcloud.com/20-02music

https://www.youtube.com/@20h02music

OUTCYCLE (20h00)

(Pop rock – Maisons-Alfort, FR)

OUTCYCLE est un duo Pop-Rock formé en 2023, réunissant Anthony Coillot et Grégoire Dezeraud dans l’objectif de réaliser un morceau par mois pendant un an.

Multi-instrumentistes, ils s’inspirent de la complexité des émotions humaines pour créer une musique sincère et introspective.

À travers leurs morceaux, OUTCYCLE explore la remise en question, la quête de sens et les choix qui façonnent nos vies. Chaque composition est pensée comme une invitation à réfléchir sur soi-même et à se reconnecter aux émotions, tout en mêlant énergie et mélodie.

Actuellement, le duo travaille sur un EP prévu pour 2025, où ils poursuivront leur exploration musicale avec des sonorités puissantes et des thèmes profonds, toujours portés par une direction artistique soignée.

Les 3 influences : Twenty one Pilots, Half Alive, AJR

https://open.spotify.com/…/4szjnhRO2SmWGdPBVnZMPW…

https://www.youtube.com/@outcycleishere

Mercredi 5 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Blink-182, The Strokes, Johnny Jane.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3D5rmOefC https://fb.me/e/3D5rmOefC