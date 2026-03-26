Louis RODDE – Récital de violoncelle église St-Julien Royaucourt-et-Chailvet Vendredi 24 avril, 20h30 Adulte : 10 €, gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans et tarif de soutien à la restauration de l’église à 20 €

Vendredi 24 avril 2026 à 20H30, Louis RODDE, violoncelliste de renommée internationale, interprètera la sonate pour violoncelle seul de Z Kodaly, une suite de JS BACH et le Chant des Oiseaux

Le violoncelliste Louis RODDE, artiste de renommée internationale, professeur au Conservatoire national de Paris se produira en concert le vendredi 24 avril à 20h30, pour un programme d’une rare intensité consacré à trois chefs‑d’œuvre du répertoire pour violoncelle seul :

* Sonate pour violoncelle seul de Zoltán Kodály

* Suite n°2 pour violoncelle de Johann Sebastian Bach

* Le Chant des oiseaux, chant traditionnel catalan rendu célèbre par Pablo Casals, véritable hymne à la paix.

**Un programme virtuose et poétique**

À travers ce concert, Louis Rodde propose un voyage dans l’histoire du violoncelle : des paysages spirituels de Bach aux sonorités novatrices de Kodály, dont la sonate (1915) explore toutes les ressources de l’instrument — cordes frottées, pincées, frappées — évoquant tour à tour la harpe, la cornemuse ou le tambour. Le récital s’ouvrira par Le Chant des oiseaux, mélodie universelle et symbole d’espérance immortalisé par Casals.

Le bénéfice de ce concert sera affecté à la restauration de l’église St-Julien (12ème siècle), joyau du patrimoine laonnois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-24T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-24T21:30:00.000+02:00

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https://amis-st-julien-royaucourt.org/acheter-des-billets-recital-de-violoncelle-24-avril-2026-a-20h30/

église St-Julien 12bis rue de la Dame Jeanne Royaucourt-et-Chailvet Aisne Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne



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