Louis Tomlinson LDLC Arena Décines-Charpieu

Louis Tomlinson

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Début : 2026-04-15 20:00:00

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Après le succès de ses précédentes tournées, l’artiste britannique revient sur scène pour retrouver ses fans et présenter ses nouveaux titres en live.

English :

Following the success of his previous tours, the British artist is returning to the stage to perform his new songs live and reunite with his fans.

