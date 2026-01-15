Louis Winsberg Talismane Saint-André-les-Vergers

Louis Winsberg Talismane

Louis Winsberg s’entoure d’un nouveau casting de musiciens de génie pour une aventure sonore méditerranéenne.



Faut-il encore présenter Louis Winsberg ? Après avoir accompagné Dee Dee Bridgewater, Gino Vanelli, Claude Nougaro, Maurane, Los Reyes, et fondé Sixun, sorti 3 albums de Jaleo, il se lance avec bonheur dans un nouveau projet. Sublimer toute cette vie de musique en voyageant de l’électrique à l’acoustique, de l’écriture à l’improvisation, du jazz world à la pop électro, de l’oriental au flamenco et plus encore…



Pour cela il a choisi des musiciens, jeunes et talentueux l’oudiste franco-irakien Amin Al Aiedy, Sabrina Romero pour le flamenco, la jeune chanteuse Louise Charbonnel, passant du violoncelle au clavier et Maya Cros aux claviers, électro-jazz très inspirants…



Depuis des années, je poursuis mes routes de musique avec la même envie, chercher l’inouï […], l’inouï , au sens du jamais entendu… l’étonnement est mon moteur. Louis Winsberg



Distribution

Louis Winsberg guitares, sazs

Amin Al Aiedy oud, contrebasse

Sabrina Romero cajón, danse, chant

Louise Charbonnel violoncelle, chant

Maya Cros claviers, machines .

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

