Louis XVI ils me prennent la tête Au café théâtre Le Off Lannemezan

Louis XVI ils me prennent la tête

Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

One King Show

Il s’appelle 16. Louis 16.

Son boulot ? Roi de France.

Son problème ? 1789. Et tout ce qui va avec…

Entre un peuple en colère, des valets à l’ouest, des banquets interminables, des menuets imposés et une Marie-Antoinette pas toujours très aidante, Louis craque un peu… et vous dit tout !

Un seul en scène historique, drôle et décalé, où le roi fait ses confessions à vif, juste avant de perdre la tête.

Un spectacle qui dépoussière la Révolution et bouscule joyeusement l’Histoire de France !

Plein tarif 15€ / Tarif réduit 13€. Ouverture des portes à 19h.

Réservation fortement conseillée sur le site internet www.le-off.com bien par téléphone au 06 62 20 18 66 .

Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 20 18 66

English :

One King Show

His name is 16. Louis 16.

His job? King of France.

His problem? 1789. And all that goes with it?

Between an angry populace, out-of-touch valets, endless banquets, imposed minuets and a not-always-helpful Marie-Antoinette, Louis breaks down? and tells you all about it!

A funny, offbeat historical one-man show, in which the king makes his raw confessions, just before he loses his head.

A show that dusts off the Revolution and joyously shakes up French history!

German :

One King Show

Sein Name ist 16. Louis 16.

Sein Job? König von Frankreich.

Sein Problem? 1789. Und alles, was damit einhergeht?

Zwischen einem wütenden Volk, westlichen Dienern, endlosen Banketten, aufgezwungenen Menüs und einer Marie-Antoinette, die nicht immer sehr hilfreich ist, bricht Louis ein wenig zusammen… und erzählt Ihnen alles!

Eine historische, witzige und schräge Ein-Mann-Show, in der der König kurz vor dem Durchdrehen seine Beichte ablegt.

Ein Schauspiel, das die Revolution entstaubt und die Geschichte Frankreichs auf fröhliche Weise durcheinander wirbelt!

Italiano :

Uno spettacolo da re

Il suo nome è 16. Louis 16.

Il suo compito? Re di Francia.

Il suo problema? 1789. E tutto ciò che ne consegue?

Tra un popolo arrabbiato, valletti fuori luogo, banchetti infiniti, minuetti imposti e una Maria Antonietta non sempre disponibile, Luigi crolla e racconta tutto!

Un one-man show storico divertente e fuori dagli schemi, in cui il re fa le sue crude confessioni, appena prima di perdere la testa.

Uno spettacolo che rispolvera la Rivoluzione e scuote la Storia francese!

Espanol :

Espectáculo One King

Se llama 16. Luis 16.

¿Su cargo? Rey de Francia.

¿Su problema? 1789. ¿Y todo lo que conlleva?

Entre un pueblo enfadado, ayuda de cámara fuera de lugar, banquetes interminables, minuetos impuestos y una María Antonieta no siempre servicial, Luis se desmorona un poco… ¡y te lo cuenta todo!

Un divertido e insólito unipersonal histórico en el que el rey hace sus crudas confesiones, justo antes de perder la cabeza.

Un espectáculo que desempolva la Revolución y sacude la Historia de Francia

L’événement Louis XVI ils me prennent la tête Lannemezan a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65