LOUISA MARAJO LA SOLIDARITÉ DES DESTINS Sète
LOUISA MARAJO LA SOLIDARITÉ DES DESTINS Sète mercredi 25 mars 2026.
LOUISA MARAJO LA SOLIDARITÉ DES DESTINS
26 quai Aspirant Herber Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-03-25
Exposition-restitution du 25.03 au 06.04.2026. Vernissage 24 mars 2026 à 18h. Louisa Marajo est allée à la rencontre des acteur·ices du monde de la pêche professionnelle. Suite à ce temps d’immersion, l’artiste a produit un court-métrage, des images et des textes ainsi qu’une série de sculptures et d’objets, qu’elle présente dans une scénographie immersive pensée spécifiquement pour une des salles du Crac. .
26 quai Aspirant Herber Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37 crac@laregion.fr
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L’événement LOUISA MARAJO LA SOLIDARITÉ DES DESTINS Sète a été mis à jour le 2026-03-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE