LOUISA MARAJO LA SOLIDARITÉ DES DESTINS

26 quai Aspirant Herber Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-03-25

Exposition-restitution du 25.03 au 06.04.2026. Vernissage 24 mars 2026 à 18h. Louisa Marajo est allée à la rencontre des acteur·ices du monde de la pêche professionnelle. Suite à ce temps d’immersion, l’artiste a produit un court-métrage, des images et des textes ainsi qu’une série de sculptures et d’objets, qu’elle présente dans une scénographie immersive pensée spécifiquement pour une des salles du Crac. .

26 quai Aspirant Herber Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37 crac@laregion.fr

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L’événement LOUISA MARAJO LA SOLIDARITÉ DES DESTINS Sète a été mis à jour le 2026-03-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE