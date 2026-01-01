Louisadonna en concert à la Maroquinerie La Maroquinerie Paris

Louisadonna est une artiste pop comme on en voit peu. Visage d’ange aux griffes acérées, Louisadonna fait des tubes féministes : elle dénonce en rythme, éduque en rimes et retourne les stéréotypes en chanson. Elle fait vibrer nos corps avec sa pop colorée et s’invite dans nos esprits avec ses mots percutants. A la fois femme, artiste, militante et psychologue auprès des femmes et enfants victimes de violence, elle réunit dans ce projet toutes ses casquettes et en fait une force. Sans hausser la voix, Louisadonna démonte, un à un, tous les rouages rouillés d’un patriarcat à bout de souffle et ça fait du bien.

Première partie

Sopycal Mélange unique d’insolence et de liberté, Sopycal nous dévoile son intime en reconstruction avec la sortie, en 2025, de son second EP « Erreur 404 ». Empreinte de mélancolie et d’espoir, cette création pop cloud, ponctuée de sonorités digitales et mélodiques, met en lumière sa voix magnétique et ses textes ciselés.

À partir de 19h30, retrouvez l’artiste Louisadonna sur la scène de la Maroquinerie !

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h30 à 22h30

payant

22 euros.

Tout public.

La Maroquinerie 23 Rue Boyer 75020 Paris



