LOUISE CHARBONNEL Fécamp jeudi 6 novembre 2025.

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

2025-11-06 20:30:00

2025-11-06

Musique

La Rouennaise Louise Charbonnel baigne dans la musique depuis toujours. Qu’elle se produise en duo avec son père ou qu’elle interprète la Marie Jeanne de Starmania pendant deux ans, elle chante avec douceur et puissance à la fois. À vingt-cinq ans, elle s’apprête à sortir son premier album intitulé How To Be Confused About Happiness, où elle interroge le bonheur et ses ambiguïtés. Multi-instrumentiste (violoncelle, piano, guitare), elle façonne un univers où la pop se teinte de jazz, de musique classique et d’expérimentations sonores. Après un premier passage remarqué aux Inouïs du Printemps de Bourges, nous sommes ravi·es de l’accueillir à l’Embarcadère.

DISTRIBUTION

Louise Charbonnel chant, guitare

Solal Lannel guitare basse, claviers .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

