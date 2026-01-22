Louise Charbonnel & Thelmaa JEUDIS BAM ! Issoudun

Louise Charbonnel & Thelmaa JEUDIS BAM !

8 Rue Georges Brassens Issoudun Indre

Tarif : 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

> LOUISE CHARBONNEL (Pop)

La musique de cette multi-instrumentiste (violoncelle, piano, guitare) rouennaise, tombée dès l’enfance dans le jazz, est à la croisée des mondes, là où la grâce de Jeff Buckley rencontre l’onirisme de Yael Naim. La douceur infinie des arrangements, ses textes en anglais et ses harmonies vocales s’envolent alors vers un royaume elfique et mystérieux, là où le folk tutoie les nuages.

> THELMAA (Soul)

THELMAA c’est l’enfant de Beth Gibbons et Sevdaliza qui te conte ses histoires en nuances de gris. C’est FKA TWIGS qui te murmure de faire bien attention au monde autour de toi, c’est James Blake en pleine transe Pop-Trap qui t’explique ne plus vouloir te rassurer. 12 .

+33 2 54 21 66 13

English :

