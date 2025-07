Louise Combier Les Mardis de la Chanson pont de fer Le Mans

Louise Combier Les Mardis de la Chanson pont de fer Le Mans mardi 15 juillet 2025.

Louise Combier Les Mardis de la Chanson

pont de fer ile aux planches Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 20:30:00

fin : 2025-07-15 23:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Concert dans le cadre des Mardis de la Chanson. Découvrez MALAKA et Louise Combier le mardi 15 juillet dès 20h30 au Parc de l’Île aux Planches. Au programme, folk/song et pop francophone pour plein de mystères et d’envoutements.

MALAKA (Folk/soul)

se caractérise par la voix de 2 sœurs. Deux grains très distincts, mis à contribution pour aborder la vie au naturel, accompagnés d’un jeu épuré. Une invitation à apprécier la simplicité d’une musique porteuse de messages à la frontière du folk et de la soul.

Louise Combier (chanson française)

est une artiste de Pop Francophone. Étant à la quête d’elle-même, elle manie les mots et les sons avec une sensibilité´ rare et instinctive. Ses textes puissants et poétiques, oscillent entre une naïveté´ presque enfantine et des thèmes poignants.

Mardi 15 juillet

20h30

Île aux planches

Entrée libre, gratuit

+d’infos sur https://lemanspopfestival.com/

Concerts gratuits

Si la météo est instable, le lieu de repli est prévu à la MLC Les Saulnières, 239 avenue Rhin et Danube

Proposés par le Mans Cité Chanson et la ville du Mans .

pont de fer ile aux planches Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Concert as part of the Mardis de la Chanson program. Discover MALAKA and Louise Combier on Tuesday July 15 at 8:30pm in the Parc de l?Île aux Planches. On the program: folk/song and francophone pop, full of mystery and enchantment.

German :

Konzert im Rahmen der « Mardis de la Chanson ». Erleben Sie MALAKA und Louise Combier am Dienstag, den 15. Juli ab 20.30 Uhr im Parc de l’Île aux Planches. Auf dem Programm stehen Folk/Song und französischsprachiger Pop für viele Geheimnisse und Verzauberungen.

Italiano :

Concerto nell’ambito della serie Mardis de la Chanson. Scoprite MALAKA e Louise Combier martedì 15 luglio alle 20.30 nel Parc de l’Île aux Planches. In programma: folk/canzone e pop in lingua francese pieni di mistero e incanto.

Espanol :

Concierto dentro del ciclo Mardis de la Chanson. Descubra a MALAKA y Louise Combier el martes 15 de julio a las 20:30 h en el Parc de l’Île aux Planches. En el programa: folk/canción y pop francófono lleno de misterio y encanto.

