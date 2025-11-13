Louise Combier x Guest La Dame de Canton Paris

À seulement 25 ans, Louise Combier s’impose comme l’une des voix les plus captivantes de la pop française.

Authentique, engagée, et en perpétuelle quête de soi, elle manie les mots et les sons avec une sensibilité rare et instinctive. Louise Combier c’est indéniablement avant tout une voix et une interprétation qui vous bouleversera.

Ses textes puissants et poétiques oscillent entre une naïveté touchante et des thèmes poignants, portés par un engagement sociétal ; Téléphone Rose par exemple aborde le sujet de l’emprise au travers des réseaux et autres sites de rencontre chez les adolescents qu’on laisse souvent démunis et seuls et où la honte se glisse lentement et vient entraver la possibilité de se construire et de s’épanouir en tant que jeunes adultes.

Louise Combier est une artiste entière, capable de faire vibrer avec des tubes explosifs comme de bouleverser avec des ballades à pleurer toujours avec une sincérité désarmante.

Son univers est un véritable voyage, un envoûtement porté par ses propres chœurs, devenus une de ses signatures sonores.

Autrice, compositrice et arrangeuse, elle façonne entièrement sa musique et son image. Elle a déjà réalisé plusieurs de ses clips.

En 2024, elle s’entoure du producteur anglo-saxon Ash Workman (Metronomy, Christine and the Queens…) pour donner naissance à son premier EP « TRANSIT », annoncé pour le 26 septembre 2025. Une collaboration qui apporte une nouvelle couleur à son univers : brute, audacieuse, riche de textures sonores variées.

« Louise Combier marque les esprits avec ses compositions originales et une sensibilité unique. Sa voix et son travail sur ses chœurs « signature » lui valent déjà une reconnaissance qui dépasse nos frontières. » La Montagne –Avril 2025

Louise Combier a été distinguée par le Prix Cécile Pollet en 2023, puis par le Prix Coup de Cœur France Bleu au Le Mans Pop Festival en 2024.

Le jeudi 13 novembre 2025

de 20h30 à 23h00

payant Prévente : 10 EUR

Sur place : 12 EUR Public adultes.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

