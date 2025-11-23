Louise de La Hulotte Bibliothèque Goutte d’or PARIS

Un western rural dans la

France des années 1881 qui raconte les débuts de l’école publique et l’arrivée

de la modernité.

Le comédien-conteur-liseur jongle entre des moments de jeu, de lecture, de musique à l’harmonica, de danse, de mime… afin que les jeunes spectateurs soient embarqués dans un rythme joyeux tout en réfléchissant.

Proposé par la compagnie théâtrale L’Embarcadère, une histoire jouée et écrite par Pascal Henry.

sur inscription auprès des bibliothécaires

Le samedi 24 janvier 2026

de 15h30 à 16h30

gratuit

inscription obligatoire

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Bibliothèque Goutte d’or 2-4 rue Fleury 75018 PARIS

+33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr