Louise de La Hulotte Bibliothèque Goutte d’or PARIS samedi 24 janvier 2026.
Un western rural dans la
France des années 1881 qui raconte les débuts de l’école publique et l’arrivée
de la modernité.
Le comédien-conteur-liseur jongle entre des moments de jeu, de lecture, de musique à l’harmonica, de danse, de mime… afin que les jeunes spectateurs soient embarqués dans un rythme joyeux tout en réfléchissant.
Proposé par la compagnie théâtrale L’Embarcadère, une histoire jouée et écrite par Pascal Henry.
sur inscription auprès des bibliothécaires
Le samedi 24 janvier 2026
de 15h30 à 16h30
gratuit
inscription obligatoire
Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.
Bibliothèque Goutte d’or 2-4 rue Fleury 75018 PARIS
+33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr