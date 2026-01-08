LOUISE ENFIN LÀ !

Sète Hérault

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Vous venez rire à la rencontre de toutes ces personnalités et reconnaissez peut-être un ami, une connaissance… ou vous-même.

Après une tournée des stades avec son mythique groupe de rock, après avoir remporté sept fois les Jeux Olympiques et raflé douze Césars de la meilleure actrice, Louisa décide enfin de vous raconter ses rencontres et les personnages qui ont marqué son chemin.De Hollywood à Sidi Bel Abbès, en passant par Brazzaville et Guéret dans la Creuse, ce seule-en-scène joyeux et surprenant vous invite à observer ces détails infimes qui rendent chaque personne si unique.Vous venez rire à la rencontre de toutes ces personnalités et reconnaissez peut-être un ami, une connaissance… ou vous-même.Durée 1h15Registre HumourStyle one-woman-show, seule en scène, sketchs, personnagesÂge de 7 à 77 ans .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 62 17 96 13

English :

Laugh along with all these personalities, and you may recognize a friend, an acquaintance? or yourself.

