Louise et les Merveilles de France – Espace Noriac Espace Noriac – Salle Basse Limoges

Informations pratiques

Limoges

Louise et les Merveilles de France – Espace Noriac

Espace Noriac – Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 10:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21

Louise élevée dans la forêt par une famille de renards, part à la recherche de ses origines grâce à un carnet de croquis ayant appartenu à sa mère. Son voyage à travers la France, de la Normandie à la Provence, la mène à la rencontre de créatures

légendaires.

Un spectacle interactif alliant dessin en direct, musique et théâtre. Le Basilic, les Korrigans ou encore Gargantua nous plongent au cœur de la géographie, de l’écologie et du vivre-ensemble.

Par la compagnie « Les Zicologistes ». Durée 55 min. Réservations par téléphone ou par mail (en lien). .

Espace Noriac – Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 86 42 95 zicologistes@gmail.com

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English : Louise et les Merveilles de France – Espace Noriac

L’événement Louise et les Merveilles de France – Espace Noriac Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Limoges Métropole