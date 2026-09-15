Louise et les Merveilles de France – Espace Noriac Espace Noriac – Salle Basse Limoges
lundi 19 octobre 2026 · Espace Noriac - Salle Basse · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Louise et les Merveilles de France – Espace Noriac
Espace Noriac – Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 10:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21
Louise élevée dans la forêt par une famille de renards, part à la recherche de ses origines grâce à un carnet de croquis ayant appartenu à sa mère. Son voyage à travers la France, de la Normandie à la Provence, la mène à la rencontre de créatures
légendaires.
Un spectacle interactif alliant dessin en direct, musique et théâtre. Le Basilic, les Korrigans ou encore Gargantua nous plongent au cœur de la géographie, de l’écologie et du vivre-ensemble.
Par la compagnie « Les Zicologistes ». Durée 55 min. Réservations par téléphone ou par mail (en lien). .
Espace Noriac – Salle Basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 86 42 95 zicologistes@gmail.com
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English : Louise et les Merveilles de France – Espace Noriac
L’événement Louise et les Merveilles de France – Espace Noriac Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Limoges Métropole
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