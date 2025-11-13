Louise Herrero C’est un réflexe nerveux on n’y peut rien Théâtre de L’étoile du nord Paris

Louise Herrero C’est un réflexe nerveux on n’y peut rien Théâtre de L’étoile du nord Paris jeudi 13 novembre 2025.

Cloîtrées dans une maison, Thérèse et Palmier répètent inlassablement les mêmes rituels. Chaque jour, elles veillent à être parfaites, sous peine d’être découpées en morceaux. Une nuit, leurs corps se rebiffent : Palmier est en proie à des pensées érotiques et Thérèse rêve de délicieux festins. La mécanique journalière si bien huilée déraille. C’est l’histoire d’une complicité qui se fraye un chemin dans une compétition acharnée, dans une fable politique qui s’empare du bouffon, pour explorer au plateau la violence des injonctions féminines, par un comique grotesque, qui nous console et nous libère.

« Le comique n’hésite pas à se faire cru dans la droite ligne d’un rire qui libère, où se révèlent à gorge déployée ces désirs que l’homme aime tant voir contenus. » La terasse,

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

ATELIER DE THÉÂTRE

Avec Louise Herrero

Ven 10 octobre — 19h00

En lien avec leur spectacle C’est un réflexe nerveux on n’y peut rien, Louise propose un atelier de théâtre.

Il s’agira ici, résolument, de faire rire. Chaque participant·e pourra découvrir et travailler sa nature comique, en voguant de la poésie la plus subtile à la bouffonnerie énorme. Nous allons éveiller l’esprit farceur et expérimenter la distance avec le comportement réaliste à travers des outils techniques spécifiques et de l’improvisation.

INFORMATION Profitez d’un tarif préférentiel avec le Pack Atelier comprenant une place de spectacle et une place pour l’atelier de théâtre

En savoir plus

Artiste en résidence longue, Les ressources comiques du bouffon et du burlesque.

Du jeudi 13 novembre 2025 au vendredi 14 novembre 2025 :

vendredi

de 20h00 à 21h00

jeudi

de 20h00 à 21h00

payant

De 5 à 18 euros.

Tout public. A partir de 14 ans.

Théâtre de L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

