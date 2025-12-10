Louise Knobil La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement

Louise Knobil

Vendredi 20 mars 2026 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

La Caverne Jazz ouvre l’année 2026 avec une programmation exceptionnelle, mettant à l’honneur des artistes de haut vol, des voix singulières et des projets inédits.

Pour la deuxième fois à la Caverne et pour notre plus grand plaisir, la jeune contrebassiste franco-Suisse Louise Knobil nous propose un voyage intense entre musique actuelle, improvisation et lyrisme brut. Notre coup de coeur. .

La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 54 23 05 43

English :

La Caverne Jazz opens the year 2026 with an exceptional program, featuring top-flight artists, singular voices and original projects.

