Louise Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement
Louise Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement jeudi 29 janvier 2026.
Louise
Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône
Tarif :
Date :
Début : Vendredi 2026-01-29
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-01-29 2026-02-02
Tout être a le droit d’être libre ! Tout cœur a le devoir d’aimer ! Louise est un hymne à l’amour et à l’indépendance. Une partition pittoresque sur les illusions et désillusions d’une jeune femme.
Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com
English : Louise
Every being has the right to be free! Every heart has the duty to love! Louise is a tribute to love and independence. A vivid score about the dreams and disillusions of a young woman.
L’événement Louise Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-08 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme