Louise Morstan et la Marmotte Rouge Wettolsheim

Louise Morstan et la Marmotte Rouge

3 rue de la vigneraie Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 22:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Après le succès de ses 4 dernières pièces, la compagnie du Quiproquo Tour vous propose sa toute nouvelle création, de l’écriture à la fabrication du décors en passant par la confection des costumes, la troupe ne laisse rien au hasard pour vous transportez dans son univers!

Retrouvez le Quiproquo Tour dans une comédie déjantée aussi drôle que surprenante à Wettolsheim!

“Quand on a grandi dans le sillon de Mary Morstan, marché dans les pas de l’illustre Dr Watson et que votre parrain n’est autre que le légendaire Sherlock Holmes, ça vous forge un sacré caractère.

On dit souvent que les chiens ne font pas des chats, et cette maxime s’applique admirablement à Louise Morstan.

Paris, le 14 avril 1924. Louise Morstan a récemment rejoint le cercle très exclusif des femmes détectives en succédant à sa mère: À peine installée, une mission obscure et top secrète lui est confiée. Il s’agit de sauver la France ! Rien que ça.”

Plongez avec nous dans le Paris des années 20, à l’aube des Jeux Olympiques et rencontrez une multitude de personnages qui (comme à notre habitude) se succéderont pour vous faire voyager, enquêter mais surtout rire aux larmes!

3 rue de la vigneraie Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 20 94 36 theatreduquiproquo@gmail.com

English :

After the success of its last 4 plays, the Compagnie du Quiproquo Tour brings you its latest creation. From writing to set design to costume making, the troupe leaves nothing to chance to transport you into its world!

