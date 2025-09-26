Louïse Papier, Ménades et DJ Phare Ouest Pop Club Brest

Club 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 00:00:00

2025-09-26

Un début de saison en beauté, entre spleen synthétique, rock insoumis et dancefloor débridé.

Au programme

Ménades embrase la scène comme on déclenche une émeute riffs déviants, postures fiévreuses et poésie punk, quelque part entre rage libératrice et désirs de nuit rouge.

Louïse Papier déroule ses ritournelles lo-fi, nappées de claviers vintage et de textes à fleur de peau, une pop artisanale et bouleversante, comme sortie d’un vieux magnétophone trouvé dans un grenier sentimental.

DJ Phare Ouest, moitié lunaire, moitié géniale, enverra valser les BPM les pieds sur la scène, la tête dans les étoiles.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 20h.30

Réservation recommandée.

Production La Carène. .

