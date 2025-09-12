Louise Weber Espace Simone Signoret Cenon

Louise Weber Vendredi 12 septembre, 21h00 Espace Simone Signoret Gironde

gratuit sur réservation

Début : 2025-09-12T21:00:00 – 2025-09-12T22:30:00

Fin : 2025-09-12T21:00:00 – 2025-09-12T22:30:00

Chanson française

« Elle n’aimait pas les étiquettes, ça la grattait derrière la tête » chante-t-elle.

À l’image de celle qui a inspiré son nom – la Goulue – Louise Weber ne se déplace jamais sans son aplomb et casse les codes !

Toute en gouaille ou en délicatesse, sa voix puissante et généreuse effleure, bouscule et interpelle, racontant avec ses mots les aspérités de la vie.

Accompagnée par 2 maestros du groove et du rythme, elle vous invite dans l’intimité de son french cabaret : sans cancan mais en chaloupant aux couleurs du Brésil, du Cap Vert, des Caraïbes…

D’une voix unique sculptée par la soul, Louise Weber nous emporte aux quatre coins du monde avec un répertoire en français. Marquée par la saveur des mots de Pauline Croze, Gainsbourg ou Brigitte Fontaine, Louise Weber se livre sans fard tout en restant haute en couleurs !

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0547305043 https://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html https://www.facebook.com/Espace-Simone-Signoret-144974495951826/?fref=ts;http://jereserve.maplace.fr/reservation.php?societe=Espace+Simone+Signoret [{« type »: « email », « value »: « reservation.signoret@cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0547305043 »}] Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l’offre culturelle de la ville. D’une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l’avenue Thiers jusqu’à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l’Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l’Espace Simone Signoret

A l’occasion du lancement de saison venez découvrir l’univers groove et rythmé de Louise Weber avec « Goûlument vôtre »