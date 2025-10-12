Louise&Dexter en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris

De cette union naît une alchimie musicale et humaine d’une rare évidence.

Chaque note jouée est un murmure complice, chaque silence une promesse. Il suffit de les voir et de les entendre pour jurer qu’ils sont faits pour s’entendre.

L’amour ne connaît pas de frontière, pas même celle, naguère jugée infranchissable, entre le jazz et la musique classique. » Télérama

Louise Goldberg : piano

Dexter Goldberg : piano

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

JAZZICS — Jazz meets classical

Le 38Riv célèbre le dialogue entre jazz et musiques classiques. Relecture des grands répertoires, rencontres d’instruments venus d’époques différentes, improvisations libres : un rendez-vous où les frontières s’effacent au profit d’un langage commun.

Pensée en hommage à Vincent Charbonnier, fondateur du 38Riv et contrebassiste passionné, cette programmation s’inscrit dans l’esprit du « Play Bach » de Jacques Loussier : curieuse, inventive, libre. Événement accompagné d’une carte gourmande : café, thé, latte, cocktails et pâtisseries.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le dimanche 12 octobre 2025

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/