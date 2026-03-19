Louisiane, atelier de décoration vintage et peinture naturelle Triqueville

Louisiane, atelier de décoration vintage et peinture naturelle

630 la côte Fouquer Triqueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Bienvenue chez Louisiane ! Artisane peintre sur meubles, en décors et en lettres, Louisiane travaille avec des peintures naturelles qu’elle confectionne sur-mesure pour chaque projet.

Découvrez son travail et ses réalisations.

Tout le programme JEMA sur https://cma-normandie.fr/ljn

Bienvenue chez Louisiane !

Artisane peintre sur meubles, en décors et en lettres, Louisiane travaille avec des peintures naturelles qu’elle confectionne sur-mesure pour chaque projet.

Son atelier-boutique ouvre ses portes du jeudi au dimanche jusqu’à 18h30

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn

Sur place découvrez son travail et ses réalisations. Également des objets de décoration vintage, artisanaux français ainsi qu’une partie friperie.

Louisiane se distingue par son amour des couleurs et des patines . Elle travaille avec des peintures, badigeons et enduits naturels comme la caséine, la chaux, l’argile ou encore la farine. Elle obtient ses couleurs en travaillant avec des pigments. La patine sous toutes ses expressions est sa signature effet rouillé, craquelé, essuyé etc. Vos envies peuvent prendre vie sous ses pinceaux que ce soit pour votre meuble en bois, vos murs intérieurs ou votre enseigne. La peinture en lettres fait aussi partie de ses prestations artisanales.

Unique et hybride, entre tiers-lieu, boutique et atelier de travail, Louisiane souhaite y faire rayonner l’artisanat local, les savoir-faire uniques, des créations personnalisables mais aussi organiser des rencontres lors d’évènements ou ateliers créatifs.

Louisiane vous accueillera et partagera la passion de son métier.

À très vite. .

630 la côte Fouquer Triqueville 27500 Eure Normandie +33 6 66 58 34 47 boujou@louisiane-interieurs.com

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English : Louisiane, atelier de décoration vintage et peinture naturelle

Welcome to Louisiane! Louisiane is a painter of furniture, decors and lettering, working with natural paints that she tailors to each project.

Find out more about her work and her creations.

The full JEMA programme at https://cma-normandie.fr/ljn

L’événement Louisiane, atelier de décoration vintage et peinture naturelle Triqueville a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité