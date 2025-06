Louison le héron Terre d’estuaire Cordemais 16 juillet 2025 11:00

Début : 2025-07-16 11:00:00

fin : 2025-08-13 12:00:00

2025-07-16

2025-07-30

2025-08-13

Les vacances à Terre d’Estuaire

Atelier d’éveil 3/5 ans.

Qu’entend Louison ? Que voit Louison ? Que sent Louison ? Que grignote-t-il ? Viens à la rencontre de ce héron et découvre son univers et sa vie dans l’estuaire de la Loire à travers plusieurs activités sensorielles.

Tarif 5,50 € par personne. .

Terre d’estuaire Le port

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

