LOUISON & MACO MARIA : COLLECTIF ONSHORE MACADAM Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 23:30 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Une soirée proposée par le collectif ONESHORE en B2B de 00h à 06h30Selection only vinyle. Maco Maria, membre clé de l’équipe Chat Noir & KMA60 depuis plus de trois ans, a patiemment perfectionné son art et enrichi sa collection de disques en toute discrétion. Maintenant, c’est à son tour de partager avec vous son univers sombre et mélancolique. Entre des pépites du passé et des nouvelles sorties soigneusement choisies, Maco Maria prend les commandes !Insta LouisonInsta Maco Maria

MACADAM Nantes 44100