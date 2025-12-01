LOUL COMBRES Mende
LOUL COMBRES Mende vendredi 12 décembre 2025.
Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère
Début : 2025-12-12
projection du film présenté par Loul Combres sur sa carrière d’artiste depuis 1960, ses performances de Fire art et l’anniversaire de ses 65 ans d’atelier.
Projection suivie d’un débat, avec la participation musicale du duo Rosantantia.
Tarif 5 € Cinéma Trianon.
Co-organisée par la Ville de Mende et les Amis de la Médiathèque. .
