LOUL COMBRES Mende

LOUL COMBRES

Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

projection du film présenté par Loul Combres sur sa carrière d’artiste depuis 1960, ses performances de Fire art et l’anniversaire de ses 65 ans d’atelier.

Projection suivie d’un débat, avec la participation musicale du duo Rosantantia.

Tarif 5 € Cinéma Trianon.

Co-organisée par la Ville de Mende et les Amis de la Médiathèque. .

Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 38 84 cineclubmendois@orange.fr

