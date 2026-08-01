Loulouday 10 Plaine des Sports Aillas
samedi 22 août 2026 · Plaine des Sports · Aillas
Informations pratiques
Aillas
Loulouday 10
Plaine des Sports 1 Rue du Lavoir Aillas Gironde
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 22:30:00
Date(s) :
2026-08-22
10e édition de Cœur de Lou, 10e Loulouday. Samedi 22 août sur la commune d’Aillas, rendez-vous pour notre journée caritative Loulouday 10, au profit des enfants hospitalisés au CHU de Bordeaux, association Les Fées Bleues, sur le thème des super-héros. .
Plaine des Sports 1 Rue du Lavoir Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 65 09 70 coeurdelou.asso@gmail.com
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English : Loulouday 10
L’événement Loulouday 10 Aillas a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de l’Entre-deux-Mers