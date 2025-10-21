Loup en action mediathèque Amou

Vivons les aventures de Loup Gris, anti-héros désespérant et attachant, éternel looser dans le bonheur.

Avec un smartphone, crée ta propre vidéo en stop motion, technique d’animation qui crée l’illusion du mouvement image par image. le personnage principal de ta vidéo ? Loup Gris !

Pour les 10-12 an

Réservation conseillée. Pour les 10-12 ans .

mediathèque 28 Place des Arènes Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Loup en action

Let’s live the adventures of Loup Gris, a desperate and endearing anti-hero, an eternal loser in happiness.

Using your smartphone, create your own stop-motion video, an animation technique that creates the illusion of frame-by-frame movement. The main character in your video? Grey Wolf!

For ages 10-12

German : Loup en action

Erlebe die Abenteuer von Loup Gris, einem verzweifelten und liebenswerten Antihelden und ewigen Looser im Glück.

Erstelle mit einem Smartphone dein eigenes Stop-Motion-Video, eine Animationstechnik, die Bild für Bild die Illusion von Bewegung erzeugt. die Hauptfigur in deinem Video? Grauer Wolf!

Für 10-12-Jährige

Italiano :

Vivete le avventure di Loup Gris, un antieroe disperato e accattivante, un eterno perdente della felicità.

Utilizzando uno smartphone, create il vostro video in stop motion, una tecnica di animazione che crea l’illusione del movimento fotogramma per fotogramma. Il protagonista del vostro video? Lupo Grigio!

Per ragazzi di 10-12 anni

Espanol : Loup en action

Vive las aventuras de Loup Gris, un antihéroe desesperado y entrañable, un eterno perdedor en la felicidad.

Utilizando un smartphone, crea tu propio vídeo en stop motion, una técnica de animación que crea la ilusión de movimiento fotograma a fotograma. ¿El protagonista de tu vídeo? ¡Lobo Gris!

Para niños de 10 a 12 años

