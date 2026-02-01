Loup, feuille, ciseaux ! Domaine de Menez Meur Hanvec
Loup, feuille, ciseaux ! Domaine de Menez Meur Hanvec mercredi 18 février 2026.
Loup, feuille, ciseaux !
Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec Finistère
Début : 2026-02-18 16:00:00
fin : 2026-02-18 16:45:00
2026-02-18
Lors de cet atelier créatif, découvrez étape par étape comment concevoir une carte pop-up avec un superbe loup de papier en relief ! Une activité manuelle des plus originales pour stimuler votre créativité.
– Tout public. .
Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71
English : Loup, feuille, ciseaux !
L’événement Loup, feuille, ciseaux ! Hanvec a été mis à jour le 2026-02-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS