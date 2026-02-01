Loup, feuille, ciseaux ! Domaine de Menez Meur Hanvec

Loup, feuille, ciseaux ! Domaine de Menez Meur Hanvec mercredi 18 février 2026.

Loup, feuille, ciseaux !

Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec Finistère

Début : 2026-02-18 16:00:00
fin : 2026-02-18 16:45:00

2026-02-18

Lors de cet atelier créatif, découvrez étape par étape comment concevoir une carte pop-up avec un superbe loup de papier en relief ! Une activité manuelle des plus originales pour stimuler votre créativité.

– Tout public.   .

Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71 

English : Loup, feuille, ciseaux !

