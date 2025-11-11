Loup-garou de Noël Office de Tourisme d’Istres Istres

Loup-garou de Noël

Samedi 20 décembre 2025.

A 15h et 17h. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Participez à un loup-garou géant avec l’Office de Tourisme d’Istres et les Imposteur(E)s !Familles

Dans “l’Est sauvage”, le petit hameau d’Ystrio s’apprête à fêter Noël mais il est, depuis peu, devenu la proie des Loups-Garous. Les Villageois doivent se ressaisir pour éradiquer ce nouveau fléau venu du fond des âges, avant que le hameau ne perde ses derniers habitants.



Venez incarner un de ces villageois et découvrez qui, parmi les habitants, sont des loups-garous. A moins que vous n’incarniez vous-même une de ces créatures…

Un jeu ludique où chacun tente de dissimuler aux autres joueurs sa véritable identité ! .

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

Take part in a giant werewolf with Istres Tourist Office and Les Imposteur(E)s in the medieval old town!

Nehmen Sie mit dem Fremdenverkehrsamt von Istres und den Imposteur(E)s an einem riesigen Werwolf teil!

Partecipate a uno spettacolo di lupi mannari giganti con l’Ufficio del Turismo di Istres e Les Imposteur(E) s!

Participe en un hombre lobo gigante con la Oficina de Turismo de Istres y los Imposteur(E)s en el casco antiguo medieval.

