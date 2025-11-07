Loup-Garou de Thiercelieux Bibliothèque Saint-Fargeau

Loup-Garou de Thiercelieux

Bibliothèque 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Soirée jeu à la bibliothèque, à partir de 10 ans. Inscription recommandée. .

Bibliothèque 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 74 15 bibliotheque@saint-fargeau.fr

English : Loup-Garou de Thiercelieux

German : Loup-Garou de Thiercelieux

Italiano :

Espanol :

L’événement Loup-Garou de Thiercelieux Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-10-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !