Loup-Garou de Thiercelieux Bibliothèque Saint-Fargeau
Loup-Garou de Thiercelieux Bibliothèque Saint-Fargeau vendredi 7 novembre 2025.
Loup-Garou de Thiercelieux
Bibliothèque 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07 22:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Soirée jeu à la bibliothèque, à partir de 10 ans. Inscription recommandée. .
Bibliothèque 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 74 15 bibliotheque@saint-fargeau.fr
English : Loup-Garou de Thiercelieux
German : Loup-Garou de Thiercelieux
Italiano :
Espanol :
L’événement Loup-Garou de Thiercelieux Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-10-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !