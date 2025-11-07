Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loup-Garou de Thiercelieux Bibliothèque Saint-Fargeau vendredi 7 novembre 2025.

Bibliothèque 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau Yonne

Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07 22:00:00

2025-11-07

Soirée jeu à la bibliothèque, à partir de 10 ans. Inscription recommandée.   .

Bibliothèque 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 74 15  bibliotheque@saint-fargeau.fr

L’événement Loup-Garou de Thiercelieux Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-10-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !