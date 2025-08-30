Loup garou en village à Lézignan Maison des Rencontres Culturelles de Lézignan Lézignan

Début : 2025-08-30 21:00:00

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Venez à la rencontre du Loup Garou le 30 août à 21h, à la Maison des Rencontres Culturelles de Lézignan.

Une expérience unique en compagnie de la Compagnie des Improsteurs avec un spectacle improvisé inspiré du Loup-Garou de Thiercelieux !

Du rire et des frissons en perspective !

Dans cette adaptation théâtrale des comédiens, guidés par un conteur, transportent le public dans un village mystérieux où se cachent des loups-garous. Les acteurs incarnent des villageois ou des loups-garous, sans script prédéfini, laissant l’improvisation conduire le suspense et l’interaction avec les spectateurs.

Au fil des scènes, le conteur tisse les intrigues, et le public participe activement, tentant de démasquer les loups-garous.

Renseignements au: 05 62 42 94 51

English :

Come and meet the « Loup Garou » on August 30 at 9pm, at the Maison des Rencontres Culturelles in Lézignan.

A unique experience in the company of Compagnie des Improsteurs, with an improvised show inspired by the Loup-Garou de Thiercelieux!

Laughter and thrills in store!

In this theatrical adaptation, actors, guided by a storyteller, transport the audience to a mysterious village where werewolves are hiding. The actors take on the roles of villagers or werewolves, with no predefined script, leaving improvisation to drive suspense and interaction with the audience.

As the scenes unfold, the storyteller weaves the plot, and the audience actively participates, trying to unmask the werewolves.

Information: 05 62 42 94 51

German :

Begegnen Sie dem « Loup Garou » am 30. August um 21 Uhr im Maison des Rencontres Culturelles in Lézignan.

Ein einzigartiges Erlebnis in Begleitung der Compagnie des Improsteurs mit einer improvisierten Show, die vom Werwolf von Thiercelieux inspiriert ist!

Lachen und Gänsehaut in Aussicht!

In dieser Theateradaption entführen Schauspieler, die von einem Erzähler angeleitet werden, das Publikum in ein geheimnisvolles Dorf, in dem sich Werwölfe verstecken. Die Schauspieler verkörpern Dorfbewohner oder Werwölfe, ohne ein vordefiniertes Skript, und überlassen es der Improvisation, die Spannung und die Interaktion mit den Zuschauern zu leiten.

In den einzelnen Szenen spinnt der Erzähler die Handlungsstränge, und das Publikum nimmt aktiv teil und versucht, die Werwölfe zu entlarven.

Informationen unter: 05 62 42 94 51

Italiano :

Venite a conoscere il « Loup Garou » il 30 agosto alle 21.00 presso la Maison des Rencontres Culturelles di Lézignan.

Un’esperienza unica in compagnia della Compagnie des Improsteurs, con uno spettacolo improvvisato ispirato al Loup-Garou di Thiercelieux!

Tante risate e tante emozioni in serbo!

In questo adattamento teatrale, gli attori, guidati da un narratore, trasportano il pubblico in un misterioso villaggio dove si nascondono i lupi mannari. Gli attori assumono i ruoli degli abitanti del villaggio o dei lupi mannari, senza un copione predefinito, lasciando che sia l’improvvisazione a guidare la suspense e l’interazione con il pubblico.

Mentre le scene si svolgono, il narratore tesse la trama e il pubblico partecipa attivamente, cercando di smascherare i lupi mannari.

Ulteriori informazioni: 05 62 42 94 51

Espanol :

Venga a conocer a los « Loup Garou » el 30 de agosto a las 21.00 horas en la Maison des Rencontres Culturelles de Lézignan.

Una experiencia única en compañía de la Compagnie des Improsteurs, con un espectáculo improvisado inspirado en el Loup-Garou de Thiercelieux

Risas y emociones a raudales

En esta adaptación teatral, los actores, guiados por un narrador, transportan al público a un misterioso pueblo donde se esconden los hombres lobo. Los actores asumen los papeles de aldeanos u hombres lobo, sin guión predefinido, dejando que la improvisación impulse el suspense y la interacción con el público.

A medida que se desarrollan las escenas, el narrador va tejiendo la trama y el público participa activamente, intentando desenmascarar a los hombres lobo.

Más información: 05 62 42 94 51

