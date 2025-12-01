Loup-Garou Ervy-le-Châtel
Loup-Garou Ervy-le-Châtel samedi 20 décembre 2025.
Loup-Garou
4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 16:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Samedi 20 novembre ERVY-LE-CHATEL Loup-Garou. De 14h30 à 16h à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.
Vous aimez faire des parties de Loup-Garou ? Venez à la médiathèque, et faite en sorte de faire gagner le village… ou pas !
A partir de 8 ans, inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .
4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loup-Garou Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance