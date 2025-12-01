Loup-Garou

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Samedi 20 novembre ERVY-LE-CHATEL Loup-Garou. De 14h30 à 16h à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.

Vous aimez faire des parties de Loup-Garou ? Venez à la médiathèque, et faite en sorte de faire gagner le village… ou pas !

A partir de 8 ans, inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr

L’événement Loup-Garou Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance