Loup-Garou Ervy-le-Châtel

Samedi 7 février ERVY-LE-CHATEL Loup-Garou. De 14h30 à 16h à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.
Vous aimez faire des parties de Loup-Garou ? Venez à la médiathèque, et faite en sorte de faire gagner le village… ou pas !
A partir de 8 ans, inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .
4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr
