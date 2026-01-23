Loup-Garou Ervy-le-Châtel

Loup-Garou

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube

Samedi 7 février ERVY-LE-CHATEL Loup-Garou. De 14h30 à 16h à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.

Vous aimez faire des parties de Loup-Garou ? Venez à la médiathèque, et faite en sorte de faire gagner le village… ou pas !

A partir de 8 ans, inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .

