A la tombée de la nuit, participez à un loup garou grandeur nature au cœur de Meneham !

Loups garous, votre but est d’éliminer tous les villageois qui se cachent dans les recoins du village.

Villageois, votre but est d’identifier et abattre les loups garous qui rôdent autour des chaumières !

Attention, on raconte que des esprits de villageois et loups garous errent le long des parois rocheuses…

INFOS PRATIQUES

> Réservation sur meneham.bzh et dans les accueils de Tourisme Côte des Légendes à Lesneven, Meneham et Brignogan

> Jeu en 2 manches

> Durée totale entre 1h10 et 1h20 les deux manches (manches de 30 à 40 min)

> A partir de 12 ans

> Rendez-vous devant la Maison de territoire (accueil du site) .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

