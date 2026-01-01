Loup-garou pour une nuit à la Ludothèque Blainville-sur-l’Eau

Loup-garou pour une nuit à la Ludothèque

Les nuits d’hiver sont encore longues et les loups-garous reviennent une fois encore chez les Castors… Et cette fois-ci des vampires sont de la partie !!

Oseras-tu venir les défier ou seras-tu même l’un d’eux ? Ou seras-tu l’un de ces villageois qui, dans le village endormi, ne se doute pas de ce qui se trame au dehors, dans la froide obscurité d’une nuit sans lune…? Affrontements de bluff entre créatures mystiques, manipulations mais aussi et surtout fous-rires garantis dans ces partie endiablées proposées à la Ludothèque Le Repaire des Castors le vendredi 30 janvier de 18h30 à 20h30.

Sur inscription, pour les plus de 9 ans. Renseignements directement à la Ludothèque, au 06 62 77 49 61 ou à l’adresse ludotheque@blainvillesurleau.frTout public

1 ter rue du Presbytère Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 62 77 49 61 ludotheque@blainvillesurleau.fr

English :

The winter nights are still long, and the werewolves are back once again at the Beavers? And this time, vampires are in the mix!

Will you dare to challenge them, or even be one of them? Or will you be one of those villagers in the sleepy village who have no idea what’s going on outside, in the cold darkness of a moonless night? Bluff confrontations between mystical creatures, manipulations and, above all, laughter are guaranteed in these frenzied games offered at the Ludothèque Le Repaire des Castors on Friday, January 30 from 6:30pm to 8:30pm.

Registration required for ages 9 and over. For further information, contact the Ludothèque on 06 62 77 49 61 or ludotheque@blainvillesurleau.fr

