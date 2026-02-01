Loup-Garou Théâtre Darius Milhaud Paris
Loup-Garou Théâtre Darius Milhaud Paris dimanche 15 février 2026.
Venez
assister à une aventure collective où les spectateurs possèdent toutes les
cartes en main et deviennent les témoins de l’improvisation. Inspiré des jeux
de société, ce spectacle nous plonge dans une ambiance où la stratégie et les
retournements de situation sont au cœur du moteur théâtral. Chaque
représentation se construit avec les suggestions du public. Les joueurs
parviendront-ils à réaliser la prophétie que vous leur dicterez et sauver le
village ? Ou seront-ils à la merci du Loup-Garou ?
Sur
scène, les joueurs cacheront leur identité secrète, mais les rôles peuvent
changer en cours de partie. Cette possibilité rend le jeu des comédiens encore
plus surprenant, pour le plus grand bonheur du public. Pour vous guider dans
cette aventure, le personnage du Maire du village vous plongera dans l’univers
du jeu et, en fin de spectacle, dévoilera l’identité des personnages.
Alors,
saurez-vous démasquer le Loup-Garou ?
————————————————————
Auteur
& mise en scène : Anthony Lamotte
Interprètes :
En alternance : Andréa Fulconis, Anthony Lamotte, Martin Monnot-Prada, Matéo
Walder, Noël-Doulce Le Marchand, Réda El Mahzoum, Romane Cologni, Thibault
Leoni, Vincent Vanhée
Direction
artistique : Thibault Leoni
Genre : Théâtre d’improvisation intéractif
Tout public (dès 10 ans)
Durée du spectacle : 1h00 / Salle 2 : Au P’tit Milhaud
Le dimanche 14 juin 2026
de 18h30 à 19h30
Le dimanche 24 mai 2026
de 18h00 à 19h00
Le dimanche 15 février 2026
de 18h00 à 19h00
Le dimanche 01 mars 2026
de 18h00 à 19h00
Le dimanche 15 mars 2026
de 18h00 à 19h00
Le dimanche 29 mars 2026
de 18h00 à 19h00
Le dimanche 12 avril 2026
de 18h00 à 19h00
Le dimanche 26 avril 2026
de 18h00 à 19h00
Le dimanche 10 mai 2026
de 18h00 à 19h00
payant
Tarif
plein : 18€
Tarif
habitants du 19ème, séniors (dès 60 ans) :
14€*
Tarif
réduit : 12€*
(demandeur d’emploi, RSA, AAH, intermittent du spectacle, étudiant, moins de 26
ans)
Moins de 12
ans : 9€*
*Réduction
valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 100 ans.
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/
