Loup-Garou Théâtre Darius Milhaud Paris

Venez

assister à une aventure collective où les spectateurs possèdent toutes les

cartes en main et deviennent les témoins de l’improvisation. Inspiré des jeux

de société, ce spectacle nous plonge dans une ambiance où la stratégie et les

retournements de situation sont au cœur du moteur théâtral. Chaque

représentation se construit avec les suggestions du public. Les joueurs

parviendront-ils à réaliser la prophétie que vous leur dicterez et sauver le

village ? Ou seront-ils à la merci du Loup-Garou ?

Sur

scène, les joueurs cacheront leur identité secrète, mais les rôles peuvent

changer en cours de partie. Cette possibilité rend le jeu des comédiens encore

plus surprenant, pour le plus grand bonheur du public. Pour vous guider dans

cette aventure, le personnage du Maire du village vous plongera dans l’univers

du jeu et, en fin de spectacle, dévoilera l’identité des personnages.

Alors,

saurez-vous démasquer le Loup-Garou ?

Auteur

& mise en scène : Anthony Lamotte

Interprètes :

En alternance : Andréa Fulconis, Anthony Lamotte, Martin Monnot-Prada, Matéo

Walder, Noël-Doulce Le Marchand, Réda El Mahzoum, Romane Cologni, Thibault

Leoni, Vincent Vanhée

Direction

artistique : Thibault Leoni

Genre : Théâtre d’improvisation intéractif

Tout public (dès 10 ans)

Durée du spectacle : 1h00 / Salle 2 : Au P’tit Milhaud

Le dimanche 14 juin 2026

de 18h30 à 19h30

Le dimanche 24 mai 2026

de 18h00 à 19h00

Le dimanche 15 février 2026

de 18h00 à 19h00

Le dimanche 01 mars 2026

de 18h00 à 19h00

Le dimanche 15 mars 2026

de 18h00 à 19h00

Le dimanche 29 mars 2026

de 18h00 à 19h00

Le dimanche 12 avril 2026

de 18h00 à 19h00

Le dimanche 26 avril 2026

de 18h00 à 19h00

Le dimanche 10 mai 2026

de 18h00 à 19h00

payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème, séniors (dès 60 ans) :

14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeur d’emploi, RSA, AAH, intermittent du spectacle, étudiant, moins de 26

ans)

Moins de 12

ans : 9€*

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 100 ans.

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



