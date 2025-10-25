Loup garous spécial les méchants de disney Square Jean Jaurès La Coquille

Loup garous spécial les méchants de disney Square Jean Jaurès La Coquille samedi 25 octobre 2025.

Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Variante des Loups-Garous de Thiercelieux où chacun incarne l’un des emblématiques méchants de l’univers Disney. Parmi les joueurs, des traîtres bien entendu, et des loyaux, tous voulant rester au pouvoir et régner en maîtres .

Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34

English : Loup garous spécial les méchants de disney

A variation on Werewolves of Thiercelieux, where each player takes on the role of one of the iconic villains from the Disney universe. Players include traitors and loyalists alike, all intent on staying in power and reigning supreme

German : Loup garous spécial les méchants de disney

Eine Variante der Werwölfe von Thiercelieux, in der jeder einen der ikonischen Schurken aus dem Disney-Universum spielt. Unter den Spielern gibt es natürlich Verräter und Loyale, die alle an der Macht bleiben und herrschen wollen

Italiano :

Una variante di Werewolves of Thiercelieux, in cui ogni giocatore assume il ruolo di uno degli iconici cattivi dell’universo Disney. Tra i giocatori ci sono traditori, ovviamente, e lealisti, tutti desiderosi di mantenere il potere e di regnare in modo supremo

Espanol : Loup garous spécial les méchants de disney

Una variación de Los Hombres Lobo de Thiercelieux, en la que cada jugador asume el papel de uno de los villanos icónicos del universo Disney. Entre los jugadores hay traidores, por supuesto, y leales, todos los cuales quieren mantenerse en el poder y reinar con supremacía

