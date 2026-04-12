Loup noir ou la naissance d’une couverture, Médiathèque Luce Courville, Nantes
Loup noir ou la naissance d’une couverture, Médiathèque Luce Courville, Nantes samedi 25 avril 2026.
Loup noir ou la naissance d’une couverture Samedi 25 avril, 11h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Avec l’illustrateur Antoine Guilloppé
Venez découvrir comment l’illustrateur est arrivé à la version définitive de la couverture de son album Loup noir en dessinant la toute première idée. Meilleure ou non ? Jugez par vous-même en participant à cet atelier.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-guilloppe »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 50 »}]
Avec l’illustrateur Antoine Guilloppé
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