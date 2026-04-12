Loup noir ou la naissance d’une couverture, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Loup noir ou la naissance d’une couverture Samedi 25 avril, 11h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Avec l’illustrateur Antoine Guilloppé

Venez découvrir comment l’illustrateur est arrivé à la version définitive de la couverture de son album Loup noir en dessinant la toute première idée. Meilleure ou non ? Jugez par vous-même en participant à cet atelier.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-guilloppe »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 50 »}]

Avec l’illustrateur Antoine Guilloppé