Loup y es-tu? espace denfert rochereau Decize
Loup y es-tu? espace denfert rochereau Decize lundi 8 décembre 2025.
Loup y es-tu? Lundi 8 décembre, 18h00 espace denfert rochereau Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-08T18:00:00+01:00 – 2025-12-08T20:00:00+01:00
Fin : 2025-12-08T18:00:00+01:00 – 2025-12-08T20:00:00+01:00
espace denfert rochereau denfert rochereau decize Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Loup y es-tu ? par Sylvie Cardona