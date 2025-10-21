« Loup y-es-tu ? » Petit-Caux

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-28 11:30:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-28 2025-10-30 2025-10-31

Après avoir découvert le Kamischibaï Loup enquête au musée , les enfants partiront dans le musée à la recherche de dessins de loups cachés dans les vitrines. Derrière chacun se cache une énigme. Saurez-vous les déchiffrer ?

Durée environ 1h. .

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairie-petit-caux.fr

