Loup y es-tu ? médiathèque Pomarez

Lectures des contes à toucher, des histoires à regarder. Loup est toujours dans les aventures, pour nous émerveiller!

Ateliers les petites mains vont s’exprimer, manipuler et inventer, autour du loup, sans avoir peur !

Réservé au Relais petite Enfance 0-3 ans

English : Loup y es-tu ?

Readings: tales to touch, stories to watch. Loup is always up for adventure, to fill us with wonder!

Workshops: little hands can express themselves, manipulate and invent around the wolf, without being afraid!

Reserved for Relais petite Enfance 0-3 years

German : Loup y es-tu ?

Lesungen: Märchen zum Anfassen, Geschichten zum Anschauen. Der Wolf ist immer auf Abenteuer aus, um uns in Staunen zu versetzen!

Workshops: Die kleinen Hände werden sich ausdrücken, manipulieren und erfinden, rund um den Wolf, ohne Angst zu haben!

Nur für das Relais petite Enfance 0-3 Jahre

Italiano :

Letture: storie da toccare, storie da guardare. Il lupo è sempre pronto a nuove avventure per riempirci di meraviglia!

Laboratori: le manine possono esprimersi, manipolare e inventare intorno al lupo, senza avere paura!

Riservato al Relais petite Enfance 0-3 anni

Espanol : Loup y es-tu ?

Lecturas: historias para tocar, historias para mirar. ¡El lobo siempre está dispuesto a vivir nuevas aventuras para llenarnos de asombro!

Talleres: las manitas pueden expresarse, manipular e inventar alrededor del lobo, ¡sin miedo!

Reservado para la Relais petite Enfance 0-3 años

