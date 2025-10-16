Loup y es-tu ? médiathèque Pomarez
Lectures des contes à toucher, des histoires à regarder. Loup est toujours dans les aventures, pour nous émerveiller!
Ateliers les petites mains vont s’exprimer, manipuler et inventer, autour du loup, sans avoir peur !
Réservé au Relais petite Enfance 0-3 ans
Ateliers peintures, collages, coloriages…. les petites mains vont s’exprimer, manipuler et inventer, autour du loup, sans avoir peur !
médiathèque 48 Impasse du Belvédère Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
English : Loup y es-tu ?
Readings: tales to touch, stories to watch. Loup is always up for adventure, to fill us with wonder!
Workshops: little hands can express themselves, manipulate and invent around the wolf, without being afraid!
Reserved for Relais petite Enfance 0-3 years
German : Loup y es-tu ?
Lesungen: Märchen zum Anfassen, Geschichten zum Anschauen. Der Wolf ist immer auf Abenteuer aus, um uns in Staunen zu versetzen!
Workshops: Die kleinen Hände werden sich ausdrücken, manipulieren und erfinden, rund um den Wolf, ohne Angst zu haben!
Nur für das Relais petite Enfance 0-3 Jahre
Italiano :
Letture: storie da toccare, storie da guardare. Il lupo è sempre pronto a nuove avventure per riempirci di meraviglia!
Laboratori: le manine possono esprimersi, manipolare e inventare intorno al lupo, senza avere paura!
Riservato al Relais petite Enfance 0-3 anni
Espanol : Loup y es-tu ?
Lecturas: historias para tocar, historias para mirar. ¡El lobo siempre está dispuesto a vivir nuevas aventuras para llenarnos de asombro!
Talleres: las manitas pueden expresarse, manipular e inventar alrededor del lobo, ¡sin miedo!
Reservado para la Relais petite Enfance 0-3 años
