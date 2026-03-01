LouPapaPoul, la vie d’un grand méchant Place des Capucines Lapte
LouPapaPoul, la vie d’un grand méchant Place des Capucines Lapte dimanche 15 mars 2026.
LouPapaPoul, la vie d’un grand méchant
Place des Capucines 8 Impasse de la Chazelle Lapte Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
(* Tarif accessible aux adhérents du GAL, aux moins de 25 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux allocataires AAH et RSA contre présentation d’un justificatif)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15 15:40:00
Date(s) :
2026-03-15
Quand les poules auront des dents est-ce que les loups feront cot-cot-cot ?
.
Place des Capucines 8 Impasse de la Chazelle Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
When the chickens have teeth, will the wolves cot-cot-cot?
L’événement LouPapaPoul, la vie d’un grand méchant Lapte a été mis à jour le 2026-03-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire