Loupé Spectacle musical familial Le Quai des arts Médiathèque Vitré

Le Quai des arts Médiathèque 1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

La médiathèque Le Quai des Arts vous propose un spectacle musical aussi coloré que truculent. Adapté de l’album Loup gris et la mouche de Gilles Bizouerne, ce rendez-vous à vivre en famille est une plongée dans l’univers surprenant et cocasse de l’auteur.

Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit

– « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? »

En voilà une bonne question… Découvrez le comment du pourquoi du parce que, et d’autres aventures surprenantes. Un univers coloré et burlesque au pays des anti-héros, des histoires étonnantes avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté en musique par un facétieux duo composé de l’auteur et de la violoncelliste Elsa Guiet. Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux d’histoires. Conteur, il raconte sur scène pour tous les âges. Seul ou accompagné de musiciennes, il vit de sa passion. En parallèle, il est également auteur jeunesse à succès avec une vingtaine d’albums parus, notamment aux éditions Didier Jeunesse La série des Loup Gris, Barnabé part au bout du monde, où tu vas comme ça ? Pierre et la sorcière…

Pour les enfants entre 5 et 8 ans et leurs familles durée 45min gratuit sur inscription (en ligne arleane.vitrecommunaute.bzh ou par téléphone 02 99 75 16 11) .

