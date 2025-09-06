Louplande en Fête Louplande
Louplande en Fête Louplande samedi 6 septembre 2025.
Louplande en Fête
Le Stade Louplande Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 15:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Rendez-vous au stade pour le marché des artisans.
Marché des artisans jusqu’à 20h, jeux gratuits, repas, soirée dansante et feu d’artifice. .
Le Stade Louplande 72210 Sarthe Pays de la Loire cdfdelouplande@gmail.com
English :
See you at the stadium for the artisans’ market.
German :
Treffpunkt für den Kunsthandwerkermarkt im Stadion.
Italiano :
Appuntamento allo stadio per il mercatino dell’artigianato.
Espanol :
Reunión en el estadio para el mercado de artesanía.
