Louplande en Fête Louplande samedi 6 septembre 2025.

Le Stade Louplande Sarthe

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Rendez-vous au stade pour le marché des artisans.

Marché des artisans jusqu’à 20h, jeux gratuits, repas, soirée dansante et feu d’artifice. .

Le Stade Louplande 72210 Sarthe Pays de la Loire cdfdelouplande@gmail.com

English :

See you at the stadium for the artisans’ market.

German :

Treffpunkt für den Kunsthandwerkermarkt im Stadion.

Italiano :

Appuntamento allo stadio per il mercatino dell’artigianato.

Espanol :

Reunión en el estadio para el mercado de artesanía.

L’événement Louplande en Fête Louplande a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Vallée de la Sarthe